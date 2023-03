Licata, crolla un edificio nel centro storico: nessun ferito, evacuata un'abitazione adiacente

Un edificio è crollato, ieri sera, nel centro storico di Licata, in provincia di Agrigento. Il boato è stato avvertito dai residenti che, preoccupati, sono scesi per strada. Fortunatamente si è trattato di un'abitazione abbandonata, in via Sortino, cortile Sica: la casa è un vecchio immobile in muratura già interessato da precedenti crolli e in attesa di lavori di messa in sicurezza.

Sul posto sono giunti i volontari della Procivis Licata e i tecnici dell’ufficio comunale di Pc. La Sala operativa regionale integrata della Regione Siciliana è stata informata dell’accaduto dal Funzionario Nopi di turno del Dipartimento regionale di Protezione Civile della Sicilia. Presenti i vigili del fuoco che si sono occupati di verificare eventuali presenze di persone sul luogo del crollo e hanno provveduto alla messa in sicurezza. Non si sono registrati danni a persone. In quel momento nella via non transitavano pedoni.

Per motivi di sicurezza è stato disposto lo sgombero di un edificio limitrofo. I residenti hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, ain attesa della messa in sicurezza della zona e dei sopralluoghi sulle strutture.

