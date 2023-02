Palermo, è morto Mimì Salvia: ha insegnato Diritto amministrativo a generazioni di studenti

Saranno celebrati domani mattina (27 febbraio) a Palermo (ore 10), presso la chiesa di Sant'Espedito, in via Nicolò Garzilli, i funerali di Filippo «Mimì» Salvia, il professore universitario morto venerdì 24. Salvia aveva 87 anni, dopo un inizio di carriera alla Regione Siciliana, aveva insegnato Diritto amministrativo a generazioni di studenti palermitani presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università. A darne notizia con un necrologio sul Giornale di Sicilia sono la moglie Luigia, il figlio Pietro con Maria Luisa, i nipoti Filippo e Riccardo e il fratello Antonino.

«La scomparsa del professor Filippo Salvia - lo ricorda in un post su Facebok Gaetano Armao, anche lui docente di Diritto amministrativo - lascia nella comunità scientifica siciliana e nazionale dei giuspubblicisti un grande vuoto. È stato tra i protagonisti del rilancio organizzativo della Regione degli anni Settanta per poi passare all’Università, dove è divenuto riferimento indiscusso del diritto urbanistico e dell’ambiente a livello nazionale. Poi giudice equilibrato e determinato del Consiglio di giustizia amministrativa. Uomo garbato, mite e di ferrei convincimenti, aperto alla cultura dell’innovazione ed alla conoscenza, che hanno ispirato il suo cammino di fine intellettuale che si ispirava all’umiltà della sapienza».

Armao rende nota anche un'iniziativa per ricordarlo: «Con amici ed allievi gli abbiamo dedicato una raccolta di studi ormai pronta per la stampa, ma che purtroppo uscirà postuma». Poi il saluto conclusivo: «Riposa in pace caro ed indimenticabile Mimì, condoglianze alla Tua dolce famiglia».

Un ricordo arriva anche dalla sua Partinico. «Per i tanti che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la gentilezza e la garbatezza oltre alla grande professionalità, comunico che ha lasciato la vita terrena il prof. Filippo Salvia, Mimì per tutti gli amici di Partinico», scrive il figlioccio di battesimo Renzo Di Trapani. «Ringrazio il padrino Mimì per tutto l'affetto che mi ha sempre manifestato e porterò con me il ricordo delle belle e costruttive conversazioni che facevamo fino a prima che la sopraggiunta malattia ci privasse dei nostri incontri. Riposa in pace, caro padrino».

