Caccamo, anziana cade in un dirupo e muore: il cordoglio del Comune

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione ed i sanitari del 118 ma, purtroppo, al momento del ritrovamento l'anziana signora era già deceduta. Il medico legale ha accertato che le cause della morte sono state provocate dalla caduta e la salma è stata restituita ai familiari.

A quanto pare la donna, probabilmente colta da un malore, è caduta nel vuoto riportando ferite che si sono rivelate mortali. A dare l’allarme sono stati i familiari che quando sono tornati a casa non l’hanno trovata. Dopo aver setacciato la zona, il corpo senza vita dell'82enne è stato trovato in un dirupo vicino all'abitazione.

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Caccamo. A dare il triste annuncio della morte di un'anziana signora, è Franco Fiore, primo cittadino del paese del Palermitano, sulla pagina facebook del Comune. Una donna di 82 anni, Giuseppina Pinnola, da tutti chiamata Pina, è precipitata in un dirupo che si trova all'interno del giardino della sua casa in cortile Pietro Micca, nella parte alta del comune di Caccamo.

Questo il cordoglio del sindaco di Caccamo:

"In un grave incidente ha perso la vita la signora Giuseppina Pillola in Criscione - scrive Fiore -. Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto e ci stringiamo al dolore dei figli Enzo e Giovanni, insieme a tutta la comunità caccamese".