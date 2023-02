Isola delle Femmine, attivato il centro unico di prenotazione per le visite e gli esami specialistici

Ad Isola delle Femmine è stato attivato un centro unico di prenotazione comunale. Si tratta di uno sportello, istituito in collaborazione con l’Asp di Palermo per le prenotazioni di visite ed esami specialistici, in regime di Servizio Sanitario Nazionale con l'Impegnativa del Medico, oppure in regime di libera professione. Il nuovo servizio nasce dall'esigenza di offrire ai cittadini uno strumento che semplifica l'iter per prenotare un esame, soprattutto per chi ancora non ha grande dimestichezza con le applicazioni digitali.

Centro unico di prenotazione, le funzioni

Il centro unico di prenotazione è già attivo e a disposizione della cittadinanza dalle 09:00 alle 13:00. Nella fase di avvio è stato deciso di aprire il centro una volta a settimana, il martedì mattina, presso la sede di Piazza Piombino. In seguito, verrà valutato se implementare la frequenza di apertura in relazione al fabbisogno.

L’apertura dello sportello era un obiettivo dichiarato nel nostro programma elettorale e l’abbiamo centrato non appena le restrizioni della pandemia da Covid-19 sono state allentate", dichiara attraverso una nota Orazio Nevoloso, sindaco di Isola delle Femmine. Il primo cittadino tiene a ringraziare l'Asp per la pronta collaborazione e "i dipendenti comunali che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e hanno acquisito egregiamente le nozioni fornite durante il corso di formazione".

