Palermo-Mazara del Vallo bloccata per circa tre ore, all’altezza dello svincolo di Carini, a causa di un camion in fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco all’altezza del chilometro 8,600, insieme al personale di Anas per la gestione della viabilità. Sul luogo dell’incendio anche gli agenti della polizia stradale. La circolazione è stata riaperta intorno alle 19.30, circa tre ore dopo l'incendio.

