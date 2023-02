Autostrada Messina-Palermo: lo svincolo di Villafranca chiude per lavori

Nuovi disagi per gli automobilisti che dovranno percorrere la Messina - Palermo. Domani, sabato 25 febbraio, rimarrà chiuso, dalle 8 alle 20, lo svincolo in entrata di Villafranca. Lo ha comunicato la società Autostrade Siciliane.

La chiusura dello svincolo

Lo svincolo sarà chiuso per 12 ore, nella giornata di sabato 25 febbraio, per permettere i lavori di adeguamento degli impianti elettrici dei caselli e delle cabine di esazione sull'autostrada A20. La chiusura temporanea è pertanto necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell'autostrada durante l'esecuzione dei lavori che avverranno in fascia diurna.

I percorsi alternativi

Essendo chiuso lo svincolo di Villafranca in entrata, per quanto riguarda i percorsi alternativi, si suggerisce agli automobilisti di utilizzare il vicino svincolo di Rometta. Inoltre, Autostrade Siciliane raccomanda a tutti gli utenti dell'autostrada di prestare attenzione alle indicazioni stradali e di guidare con prudenza durante il transito nella zona interessata dai lavori.

Messina-Palermo, teatro di incidenti

Nelle ultime settimane sono stati diversi gli incidenti sulla A20. L'ultimo, in rodine di tempo, lo scorso 21 febbraio. Tre le vetture a scontrarsi, all'altezza dell’autogrill di Tindari Sud, nel territorio di Patti. Una donna è rimasta ferita, Lo scorso 6 febbraio, invece, subito dopo la galleria 'Telegrafo', si era verificato un incidente mortale: una Cupra Formentor si era schiantata contro un muro di contenimento, ad altissima velocità, ribaltandosi e le due persone a bordo, un uomo e una donna, avevano perso la vita: si chiamavano Piera Pellerito e Giovanni Cosentino, entrambi di Catania, rispettivamente 51 e 56 anni. I loro corpi, dopo che i sanitari accorsi insieme ai vigili del fuoco non hanno potuto che constatare il decesso, sono rimasti per un paio di ore all’interno dell’abitacolo della vettura.

© Riproduzione riservata