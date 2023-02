Addio a Natalia Riccobono, il dolore del campione di canottaggio Luca Moncada

A soli 49 anni si è spenta ieri, in seguito ad un male incurabile, Natalia Riccobono, moglie del pluricampione del mondo di canottaggio Luca Moncada. L'atleta palermitano nella sua carriera è stato sei volte campione del mondo dal 2001 al 2007 nel 4 di coppia pesi leggeri e 2 volte tricolore rispettivamente nel 2000, nella specialità del singolo Under 23, e nel 2002, nella specialità del 4 di coppia pesi leggeri.

A dare il triste annuncio della morte di Natalia sono stati i familiari sul profilo facebook della donna, che hanno anche avviato una donazione a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Da qualche anno la 49enne, che si occupava di eventi, si è ammalata e negli ultimi mesi le sue condizioni si sono aggravate. Ieri mattina il decesso.

I funerali, molto partecipati, si sono svolti questa mattina alle 10 nella parrocchia di Maria Santissima Madre della chiesa, in viale Francia. Natalia Riccobono, era anche la nuora di Giovanni Moncada, presidente dell'associazione Comitati civici.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Natalia, molto conosciuta non solo perché era la moglie del campione di canottaggio me perché era una donna che viaggiava per lavoro ed era molto impegnata con le sue attività.

Parecchi i messaggi di condoglianze da parte di atleti e di associazioni di canottieri che hanno voluto mostrare la propria vicinanza alla famiglia della 49enne. «L’Anac (Associazione nazionale allenatori di canottaggio, ndr) è vicina a Luca Moncada per la scomparsa della moglie Natalia. Al tecnico siciliano, pluricampione del mondo pesi leggeri, porgiamo le condoglianze degli allenatori italiani di canottaggio».

«Con profondo sgomento apprendiamo della tragica scomparsa di Natalia, moglie del nostro caro amico Luca Moncada. In tali circostanze è difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per tale grave perdita.

Il Consigliere Nazionale Andrea Vitale, il Presidente Francesco Modica, i consiglieri del Comitato Regionale FIC Sicilia, Bruno Franchina, Giuseppe Minà, Francesco Pugliese, Marco Costantini, Giampiero Mignemi e Riccardo Uccello ed il CTR Bendetto Vitale, partecipano al dolore del nostro amico Luca e di tutta la famiglia».

Tanti gli amici di Natalia che hanno scritto un pensiero per lei:

Rossella Tumminelli - «Se è vero che il Signore sceglie i fiori più belli per averli con sé, stavolta ha scelto proprio il più bello, ma lasciando a noi un vuoto incolmabile.Ciao mia dolcissima amica Natalia Riccobono riposain pace». Salvo Mistretta - «Ciao Natalia Riccobono voglio ricordare il sorriso e la tenacia che ti ha sempre contraddistinto. Fai Buon Viaggio».

