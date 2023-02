Il Pg Lombardo: da mafia e 'ndrangheta guerra totale contro lo Stato

«La guerra totale contro lo Stato fu una decisione unitaria del sistema criminale mafioso italiano». Lo ha affermato il Pg di udienza, Giuseppe Lombardo, nella sua requisitoria in corso a Reggio Calabria nel processo «'Ndrangheta stragista».

Secondo il rappresentante dell’accusa, «'Ndrangheta e Cosa nostra vollero inviare un granitico messaggio per sottolineare l’unitarietà della decisione che sfociò negli attentati di Roma, Firenze e Milano, e negli attacchi agli uomini dell’Arma. D’altronde - ha spiegato - perchè Totò Riina scelse come compare d’anello il defunto boss Mico Tripodo, se non per sottolineare che erano una cosa sola?». Lombardo, inoltre, ha indicato Giuseppe Graviano come «coordinatore delle stragi», ricordando l’incontro tra il boss di Brancaccio a Roma con Spatuzza e la famosa frase pronunciata da Graviano «abbiamo il Paese nelle mani, e sottolineando la sua volontà di accelerare il progetto stragista con nuovi attentati perchè «qualcuno voleva una ulteriore prova di forza contro i carabinieri» e ricordando lo scampato attentato contro i carabinieri allo stadio Flaminio:"Quel giorno ne dovevano morire 55».

