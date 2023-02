Incendio per una stufa difettosa a Moncalieri, ferito un palermitano

Un incendio all'interno di un appartamento di via Boccardo 8, a Moncalieri (Torino), è scoppiato questa mattina intorno alle 6,30 obbligando all'intervento tre squadre dei vigili del fuoco.

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sviluppato a causa di un malfunzionamento di una stufa elettrica. All'interno c'erano due giovani, tra cui un palermitano, che sono stati portati al Cto. Uno dei due fortunatamente non ha patito alcun danno fisico se non un principio di intossicazione, mentre l'altro è stato curato per alcune ustioni comunque di lieve entità. Le fiamme non hanno coinvolto i negozi sottostanti e lo stabile è stato dichiarato agibile. Le pattuglie dei carabinieri hanno provveduto agli accertamenti del caso.

