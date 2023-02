Palermo, pestato dal branco al cinema: aveva chiesto a 5 ragazzi di togliere i piedi dalla sua poltrona

Aggressione all’Uci cinemas del centro commerciale Forum di Palermo, nel quartiere Brancaccio. Un uomo è stato colpito a calci e pugni dopo avere contestato a un gruppo di ragazzi e ragazze dietro di lui il loro modo scomposto di stare in poltrona, disturbando la visione del film.

L'aggressione si sarebbe scatenata dopo l’ennesima richiesta dell’uomo, un 35enne, che era al cinema con sua moglie, di evitare di mettere i piedi nella sua poltrona. I giovani, dopo aver detto «se non ti conviene puoi anche andare via», avrebbero a quel punto trascinato l’uomo fuori, lasciandolo per terra sanguinante. Il gruppo, composto da tre ragazzi e due ragazze, a quel punto sarebbe scappato in auto prima ancora che arrivassero gli addetti alla sicurezza.

Il 35enne è stato medicato sul posto dagli operatori del 118 e portato all'Ospedale Civico, dov'è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. I medici gli hanno riscontrato la frattura del setto e delle ossa nasali e un trauma toracico e nelle prossime ore verrà effettuata nuovamente una Tac. Le indagini, che sono condotte dalla polizia del commissariato Brancaccio, vanno avanti per cercare di individuare la vettura e i colpevoli. Sono già state acquisite le immagini delle telecamere.

