Carnevale a Palermo, gli eventi in programma in tutta la città

Voglia di leggerezza, di spensieratezza e divertimento, di ridere e stare insieme. Mai come quest’anno si è sentito forte il desiderio di festeggiare in città il Carnevale e tante per questo sono state le manifestazioni, i cortei e i momenti di festa organizzati in centro e nelle periferie.

In quest’ultimo fine settimana le scuole e le associazioni del quartiere Zisa hanno organizzato il Carnevale dei diritti, un corteo che ha attraversato le vie principali del territorio. I bambini vestiti in maschera sono partiti tutti dalle proprie scuole e si sono uniti via via al corteo che è arrivato al Castello della Zisa. Un grande carro e dietro centinaia di bambini ma anche genitori e attivisti del quartiere. Oltre ai coriandoli e alle maschere anche cartelloni e striscioni che ricordano i diritti dell’infanzia. Parrocchie, scuole, associazioni sportive e culturali, 83 enti in totale, hanno aderito sabato mattina alla manifestazione organizzata dal Comune e voluta fortemente dal settore Attività sociali.

Raduno in piazza Ingastone e arrivo con i mezzi Amat dai siti periferici: Forum, Conca d’oro, quartiere San Giovanni Apostolo e Arenella. La marcia colorata è arrivata ai Cantieri culturali alla Zisa dove i bambini hanno partecipato ai laboratori di manipolazione, sensoriali, naturalistici, musicali con esibizioni, laboratori di lettura, body painting e attività sportive. Una festa per tutti, un momento di condivisione di cui, dopo la pandemia, tutti hanno bisogno. La manifestazione è realizzata grazie a fondi per la Promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e con l’utilizzo anche di fondi provenienti dalle Misure per il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.

“Un momento che serve per far riappropriare della città utilizzando la festività del Carnevale – dichiara l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Rosi Pennino - Le priorità di quest’amministrazione restano certamente quelle che guardano alla copertura dei servizi ai bisogni ma dobbiamo riappropriarci di normalità. Bisogna creare contaminazione tra le periferie e il centro”. Festeggiamenti per il Carnevale anche a Corleone. Carri allegorici hanno sfilato in piazza Vittime della Mafia insieme ai 5 gruppi in maschera.

La sfilata di carri e gruppi si replicherà martedì, ultimo giorno di Carnevale. Sul palco di piazza Falcone e Borsellino, la scena sarà tutta per il “Carneval Show” di Nanà Gulino. Oggi nella seconda circoscrizione, nei quartieri di Romagnolo e Brancaccio, sfilerà un grande carro carnevalesco.

Vi saranno musica, balli, bolle di sapone, coriandoli e mascotte. Il corteo inizierà da via Bazzano, proseguirà per via Padre Puglisi fino in via Cappello coinvolgendo le scuole Alagna, Nazario Sauro, Franchetti, Don Milani, Maneri e Ingrassia. La festa, organizzata dalla consigliera comunale Teresa Leto, il presidente della II circoscrizione Giuseppe Federico e dal consigliere Giovanni Colletti, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, proseguirà anche nei plessi Cavallari e Orestano.

