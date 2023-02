Caccamo, ruba una spada nel castello e minaccia i presenti: arrestato un immigrato

Un giovane immigrato è stato arrestato a Caccamo dopo che aveva fatto irruzione nel castello e aver preso una spada medievale, minacciando i presenti. Sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e portarlo in caserma. Il ragazzo si trova in una comunità del luogo.

Il gip di Termini Imerese ha disposto gli arresti in carcere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non era la prima volta che il giovane immigrato della Guinea, ospite della cooperativa Azione Sociale, si rendeva protagonista di episodi del genere. In questo caso, dopo essersi diretto nelle sale del museo delle Armi Antiche del castello, ha rotto il vetro di una delle teche e si è impossessato di una spada in ferro e di un copricapo tipo cilindro d'epoca.

I carabinieri della stazione di Caccamo sono intervenuti immediatamente sul posto, hanno identificato e tratto agli arresti il giovane, recuperando la refurtiva e consegnandola al sindaco che ha sporto regolare denuncia. Il giovane, non avendo rispettato i domiciliari, è stato così condotto in carcere.

