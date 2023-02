Partinico, ladri di rame mettono ko l’impianto di riscaldamento della scuola Rodari

Ladri di rame mettono ko l’impianto di riscaldamento della scuola Rodari di Partinico. Portata via la tubazione esterna che collegava l’impianto vero e proprio con la rete pubblica del gas.

Duro sfogo del sindaco Pietro Rao: «Messi in ginocchio da quattro delinquenti e nessuno vede». Proprio sulla lotta alla microcriminalità il primo cittadino, eletto nel novembre scorso, ha fondato buona parte della sua campagna elettorale. Ha parlato di una città costretta spesso all’angolo da qualche balordo e adesso l’ennesimo sfregio con qualche altro precedente di minor conto, come il furto delle piantine nelle nuove aiuole realizzate in viale Regione.

Per quest’ultimo episodio, oltre al danno, si deve fare i conti anche con i disagi. L’impianto di riscaldamento della scuola Rodari è stato messo fuori uso dal furto di queste tubazioni in rame. Quindi il centinaio circa di alunni iscritti alla sezione elementare deve patire il freddo di queste giornate.

