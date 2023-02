Palermo, la Conigliera resta chiusa e c'è chi viola i divieti: caos e disagi

Resta ancora chiusa la via Umberto Maddalena, a Palermo, dopo l’esplosione della palazzina avvenuta sabato scorso. Il Comune, nella strada nota come la Conigliera, ha emesso un’ordinanza di sgombero della costruzione e di messa in sicurezza dell’edificio o di demolizione per eliminare il rischio crollo. Il provvedimento è stato firmato dall’assessore comunale Totò Orlando. Fino a quando non saranno eseguiti i lavori è stato stabilito «l'inibizione totale del transito veicolare e pedonale nel tratto di strada compreso tra i civici 54 e 62, fino alla messa in sicurezza dell’immobile».

Divieto che oggi non è stato rispettato, tanto che sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale per fare sistemare nuovamente le barriere che erano state divelte da qualche automobilista. Il blocco della strada, valida alternativa a viale Regione Siciliana, sta creando non pochi problemi alla già difficile circolazione delle auto.

© Riproduzione riservata