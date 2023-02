Accessi limitati a Piano Battaglia, autorizzati solo 45 pullman nei weekend

Solo 45 pullman potranno accedere a Piano Battaglia nei fine settimana. È quanto deciso da un vertice a cui hanno preso parte il vice prefetto, dirigenti della Città metropolitana di Palermo, della polizia provinciale e Protezione civile, del commissario e del direttore dell’ente Parco delle Madonie, dei sindaci e assessori dei Comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa e Isnello.

«Verranno concesse solo ed esclusivamente 45 autorizzazioni che dovranno essere richieste per mezzo pec a [email protected] indicando la targa del mezzo e il numero massimo di persone che può trasportare - dicono dal comune di Petralia Sottana - La richiesta può essere inviata entro e non oltre le ore 12 del venerdì precedente alla data di arrivo, nel caso della domenica, e le ore 12 del giovedì precedente nel caso del sabato e verranno autorizzate in base all’orario di arrivo fino a esaurimento disponibilità. Chi non sarà munito di autorizzazione, che verrà inviata sempre a mezzo pec dal comune di Petralia Sottana entro la giornata di venerdì, non potrà avere accesso all’area».

© Riproduzione riservata