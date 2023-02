Lutto a Monreale, è morto l'assessore Geppino Pupella

Lutto a Monreale: è morto l'assessore comunale Geppino Pupella. Aveva 75 anni e da qualche tempo era malato. Era vicesindaco del Comune di Monreale e ricopriva le deleghe di Attività produttive, Servizi Idrici e Interventi Manutentivi generali, Verde e Arredo Urbano e Servizi Cimiteriali. Si tratta di una figura storica della politica monrealese, per avere ricoperto, fin dagli anni '80, la carica di consigliere comunale e di assessore.

Ingegnere elettronico, ha lavorato alla Sip prima e alla Telecom poi, rivestendo la carica di direttore delle sedi di Palermo, Catania e quella regionale. Aveva anche ricoperto altri importanti incarichi, quali la vicepresidenza dell'Amat e quella della Sispi.

Amava la politica ed era sempre tra la gente. Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Mi dispiace molto, non lo conoscevo personalmente, ma lo vedevo sempre attivo nel suo ruolo di assessore in giro per il paese e adesso che apprendo che era malato da tempo lo apprezzo molto di più. Riposo in pace e condoglianze alla famiglia", scrive Salvatore Lo Vecchio. E Guglielmo Li Manni: "Sentite condoglianze alla famiglia R.I.P grande Geppino. Si sentirà la tua mancanza".

