Per rubare nel centro scommesse Eurobet in via Campolo a Palermo i ladri sono entrati prima in un locale adiacente per poi fare un buco nella parete e portare via alcune migliaia di euro che si trovavano nella cassa.

Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

