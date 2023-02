Treni straordinari per il carnevale di Termini Imerese, ecco le corse aggiuntive

Treni straordinari per il Carnevale di Termini Imerese. Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Siciliana che ha risposto ad una richiesta del Comune di Termini Imerese, ha attivato due treni straordinari in occasione del Carnevale Termitano 2023, che circoleranno lunedì 13 febbraio, domenica 19, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 febbraio.

Si tratta di un treno con partenza da Termini Imerese alle 00.30 e arrivo a Cefalù alle 00.53 con fermate intermedie a Campofelice e Lascari e uno con partenza da Termini Imerese alle 00.35, arrivo a Palermo Centrale all’1.20 con fermate intermedie a Trabia, S. Nicola, Altavilla Milicia, Casteldaccia, S. Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Roccella e Brancaccio. I treni integreranno l’offerta ordinaria e consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti vorranno partecipare alle 5 giornate di festeggiamenti del Carnevale, raggiungendo Termini Imerese comodamente in treno.

