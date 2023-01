Palermo, torna attiva la Ztl in via Roma: ecco i varchi dove occorre il pass per entrare

Dalle 8 di domani (24 gennaio) tornerà nuovamente attivo il varco Ztl di via Roma, a Palermo. Negli scorsi mesi, con l’avvio dei lavori nel sottopasso della via Crispi lato monte e conseguente chiusura della carreggiata, l’amministrazione comunale aveva ritenuto opportuna la sospensione della zona a traffico limitato dell’arteria principale nel tentativo di alleggerire il traffico. Adesso, però, la ditta ha completato gli interventi che erano previsti sulla carreggiata direzione Cala.

Tornano, dunque, le limitazioni di accesso al centro storico per gli automobilisti: il varco di via Roma, come gli altri, sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Durante la settimana, quindi, soltanto la sera le vetture potranno circolare liberamente all’interno della Ztl, i cui confini sono rappresentati da via Cavour, via Volturno, Foro Italico Umberto I, via Lincoln, corso Re Ruggero, corso Alberto Amedeo e via Papireto.

Nel week end, invece, la zona a traffico limitato entra in vigore nelle ore notturne: il venerdì, dopo una breve sospensione, dalle 20 alle 23, i varchi saranno attivi fino alle 6 del mattino del sabato. Da quel momento in poi, sugli schermi tornerà a comparire l’avviso «Varco non attivo» per l’intera giornata, fino alle ore 23, quando tornerà nuovamente in vigore la Ztl fino alle 6 del mattino della domenica, che rappresenta l’unico vero giorno di libertà poiché, superate le 6 della mattina, non torneranno più attivi fino alle 8 del lunedì.

Come si può accedere all’area? I pass possono essere giornalieri, mensili, semestrali o annuali; in ogni caso, il numero di accessi nell’arco di tempo che si è scelto sono illimitati. I pass giornalieri sono acquistabili online sul sito del Comune, presso le rivendite autorizzate o con l’app Palermobilità. Non è, però, indispensabile che questo venga acquistato prima dell’accesso: il pass giornaliero, infatti, può essere acquistato e registrato anche dopo aver varcato i confini della Ztl, basta che l’operazione venga effettuata entro le 24 ore. Questa modalità non è invece permessa per le fasce orarie notturne: in questo caso, è necessario registrare e attivare il proprio pass - che avrà validità entro e non oltre le 6 del mattino - prima dell’ingresso nella zona traffico limitato.

