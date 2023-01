Palermo, banda danneggia le auto in sosta per rubare: uno del ladri preso e denunciato

Assieme ad altri giovani, avrebbe danneggiato diverse auto parcheggiate in via Telesino, nella zona chiamata Motel Agip, quartiere Uditore, a Palermo, portando via oggetti personali lasciati dagli automobilisti.

Alcune vetture sono state trovate dagli agenti di polizia, forse chiamati da alcuni residenti, con i lunotti laterali spaccati. Uno dei ladri è stato bloccato. Altri sono riusciti a fuggire. Al giovane sono stati trovati addosso un paio di occhiali da sole che si trovavano in un’autovettura da poco «ripulita». Il giovane bloccato è stato denunciato.

