Chiude per i prossimi due anni la galleria che collega Trappeto a Balestrate: i percorsi alternativi

Brutte notizie per chi percorre abitualmente la statale 187 che collega Trappeto a Balestrate. Chiude, infatti, per i prossimi due anni e mezzo, una delle due gallerie, così come disposto dall'Anas, con chiusura di entrambe le corsie di marcia. L'ordinanza è stata disposta per potere avviare il cantiere dei lavori di manutenzione, ripristino delle pareti e ammodernamento degli impianti tecnologici all’interno del traforo di Trappeto. I lavori dureranno per molto tempo visto che occorrerà eseguire interventi di demolizione e ricostruzione della galleria che al momento è molto pericolosa e che, a causa delle continue infiltrazioni di acqua, è perennemente al buio. Da anni il Comune di Trappeto denuncia lo stato di abbandono della galleria e adesso iniziano i lavori che si spera possano essere conclusi entro il 28 aprile del 2025, data oggi prevista dai tecnici.

I percorsi alternativi

Il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino, così come il collega di Balestrate, Vito Rizzo, hanno emanato ordinanze nelle quali vengono anche illustrati agli automobilisti i percorsi alternativi individuati per i prossimi due anni. Il traffico veicolare sulla statale 187 in direzione Palermo sarà consentito dallo svincolo di Balestrate solo ed esclusivamente per chi deve usufruire dell'impianto di rifornimento della stazione “Carburanti Giuliano”, in corrispondenza del quale è obbligatorio l’inversione di marcia lungo la stessa statale 187 dopo aver effettuato le operazioni di ricarica. Le auto, quindi, potranno transitare esclusivamente sulle strade comunali dei territori confinanti e su quelle provinciali che attraversano i due comuni, ma sulle non potranno circolare automezzi che superano le 19 tonnellate.

© Riproduzione riservata