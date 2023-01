Incendio in una rimessa di mezzi pesanti a Palermo, a fuoco due camion

Un incendio si è verificato la scorsa notte in una rimessa di camion a Palermo. Il rogo ha coinvolto due mezzi pesanti che si trovavano in un piazzale adibito ad area parcheggio, nel rione di Bonagia.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le alte fiamme. I mezzi sono andati distrutti. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno compiuto i rilievi del caso e perlustrato la zona. Indagini sono in corso per capire le cause che hanno fatto scaturire l'incendio.

Sempre nella notte due auto sono andate a fuoco a Santa Flavia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sprigionato da un'auto, verosimilmente a causa di un corto circuito, e avrebbe coinvolto anche un mezzo che era parcheggiato accanto. Anche in questo caso indagini in corso.

© Riproduzione riservata