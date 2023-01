Tre furti si sono verificati durante le vacanze natalizie in altrettante scuole delle Madonie: all’istituto per geometri di Polizzi Generosa (rubati un drone, una stampante e una macchinetta del caffè), alla scuola elementare dello stesso paese (forzate alcune macchinette per bevande e merendine e rubati soldi) e nel plesso Terranova di Petralia Sottana (portati via diversi computer e tablet). Indagano i carabinieri.

