Rapina con botte al guardiano in un autolavaggio di Palermo, due arrestati

La polizia ha arrestato due palermitani, di 38 e 34 anni, accusati di rapina aggravata. I due ieri sera sono entrati in un autolavaggio in viale Lazio. Hanno minacciato e picchiato il guardiano e con martello e scalpello hanno forzato un armadietto blindato, portando via i soldi. Il guardiano è riuscito a dare l’allarme alla polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno arrestato i due uomini.

Addosso ad uno dei due è stato ritrovato l’intero incasso del lavaggio che è stato riconsegnato al proprietario, così come la vettura, sottratta prima del raid, è stata restituita all’intestatario ancora ignaro del furto .

I due rapinatori sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia. Uno dei due, addirittura, avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare mentre l’altro risultava gravato dalla misura dell’obbligo di dimora.

Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina aggravata e di furto di vettura ed il 38enne anche del reato di evasione.

© Riproduzione riservata