Palermo, ristorante chiuso per due vasi e 4 botti sul suolo pubblico: il Cga annulla il provvedimento

Il Consiglio di giustizia amministrativa annulla la chiusura per cinque giorni inflitta come sanzione accessoria a un locale di Palermo, l’Osteria Lo Bianco di via Emerico Amari 104. I giudici (l'equivalente in Sicilia del Consiglio di Stato) hanno accolto il ricorso dell’avvocato Carmelo La Fauci Belponer, che ha fatto rilevare come la misura, applicata contro la violazione delle regole sul suolo pubblico, fosse stata eccessiva.

E in effetti i vigili urbani avevano «punito» il locale per avere piazzato due vasi di ulivo e quattro botti di vino per abbellire l’ingresso: la multa per l’occupazione abusiva ci poteva stare, ha affermato il collegio presieduto da Rosanna De Nictolis, ma l’ulteriore sanzione, no. Secondo il legale le ordinanze sindacali 83 e 138, entrambe emesse nel 2014, prevedono l’applicazione della chiusura dell’esercizio commerciale solo in caso di recidiva. Se il presupposto manca, basta solo la misura amministrativa pecuniaria.

L’Osteria Lo Bianco non era recidiva ma in ogni caso la terza sezione del Tar aveva respinto, nel 2020, il ricorso contro la determinazione dirigenziale del 18 febbraio 2014 e il verbale di notifica. Ora il Cga ha cambiato le cose.

© Riproduzione riservata