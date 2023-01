Palermo, chiuso per pericolo di crolli un tratto della stradella Riserva Reale

L’amministrazione comunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di chiusura del tratto della stradella Riserva Reale tra corso Calatafimi e via Tommaso Marcellini. Secondo quanto si legge nel provvedimento, il divieto al transito veicolare e pedonale è stato deciso dal rischio di crollo del muro di recinzione e di un immobile probabilmente di proprietà comunale, ex demanio dello Stato. Un pericolo emerso dopo un sopralluogo tecnico del Comune, dello scorso 2 gennaio, dopo una segnalazione arrivata dal Comando della polizia municipale. Il tratto stradale rimarrà off limits fino a quando non saranno stati completati i lavori di messa in sicurezza del muro e dell’immobile.

© Riproduzione riservata