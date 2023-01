Lipari, saranno abbattuti due immobili abusivi

Due case abusive saranno abbattute a Lipari. Ma ci sono voluti anni e anni di ricorsi e controricorsi anche al Tar di Catania e al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo per arrivare a questa conclusione.

E così il Comune ha incaricato l’ingegnere Dario Mamazza di Messina, come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la demolizione di un fabbricato di proprietà del villeggiante G.A., di Catania. Alla demolizione procederà la ditta di Raimondo Paino con una spesa di quasi 40 mila euro. Poi il Comune dovrà essere risarcito dal proprietario. Altri 7 mila euro sono stati stanziati per la ditta di Peppe Casella di Quattropani per lo smaltimento del materiale derivante dalla demolizione.

A Lipari sarà anche abbattuta un’altra costruzione abusiva di proprietà di S.S., residente sull’isola. Procederà la ditta Eoliemutiservizi di Lipari con una spesa di 20 mila euro. Stanziati anche 2 mila 440 euro per la ditta di Peppe Casella per lo smaltimento del materiale.

