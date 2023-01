Giallo a Bagheria, donna di 55 anni trovata morta nella sua abitazione

Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua casa di Bagheria, nel Palermitano.

La donna abitava in casa con la figlia. Questa mattina pare in casa ci sia stata una lite tra le due. Poi la madre avrebbe ingerito delle pillole. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato dai farmaci. Sono diversi i punti da chiarire. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso.

© Riproduzione riservata