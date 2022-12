Due arresti per spaccio a Castelbuono, annotavano gli affari su un libro mastro

I carabinieri della stazione di Castelbuono hanno arrestato un uomo di 49 anni e un giovane di 29 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 49enne è stato fermato nel corso di un controllo stradale, nell’auto sono stati trovati 30 grammi di cocaina e 20 tra crack e marijuana. Il giovane di 29 anni ai domiciliari è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi fra crack e hashish, di un libro «mastro» nel quale erano annotate cessioni ed incassi dell’attività di spaccio e di circa 4.700 euro in banconote di vario taglio, sequestrati. Il gip ha convalidato gli arresti. Per il 29enne è stato disposta la detenzione in carcere mentre per il 49enne la presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata