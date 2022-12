Nuova aggressione ad un autista dell'Amat a Palermo

Nuova aggressione ad un autista della linea 101 a Palermo. Fortunatamente, il conducente non ha riportato gravi conseguenze. La violenza sarebbe avvenuta nei giorni scorsi nei pressi della fermata all’altezza di piazza Croci. Ciò che ha portato un passeggero ad una reazione spropositata sarebbe stato un piccolo malfunzionamento al momento dell’apertura di una delle bussole: il passeggero avrebbe quindi protestato nei confronti del dipendente dell’azienda partecipata di via Roccazzo, lamentandosi e dando vita ad una accesa discussione tra i due poi sfociata in sputi e schiaffi a danno del conducente del mezzo.

L’uomo sarebbe poi scappato via, per essere, successivamente, acciuffato dalle forze dell’ordine nel frattempo arrivate sul posto. A quanto pare, però, non sembra ci sia stato bisogno di troppo sforzo. Infatti, dopo essersi allontanato, il passeggero è tornato indietro per chiarire ciò che era successo: a quel punto, le forze dell’ordine lo hanno portato via per i provvedimenti di rito. L’autista del mezzo è stato refertato presso la struttura ospedaliera di Villa Sofia.

