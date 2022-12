Capodanno: botti vietati a Cefalù: “Proteggiamo gli animali”

Per proteggere gli animali ma anche le persone sono vietati i botti di Capodanno a Cefalù, uno dei principali poli turistici della Sicilia. Il divieto è previsto da un’ordinanza del sindaco Daniele Tumminello. Dalle 8 del 31 dicembre alle 24 del primo gennaio 2023 non si possono fare esplodere «petardi, mortaretti e artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico». Chi trasgredisce si ritroverà a pagare un multa da 25 a 500 euro.

«L’amministrazione comunale - dice il sindaco - ha voluto porre l’attenzione non solo sulla sicurezza dei cittadini, tenuti a rispettare le regole per evitare incidenti, ma anche verso gli animali, che soffrono particolarmente per i rumori prodotti dai botti di Capodanno».

