SuperEnalotto, doppietta a Palermo: centrati due "5" da 37 mila euro ciascuno

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 27 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" del valore di 37.403,89 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate in due tabacchi di Palermo, uno in via Vincenzo Madonia 39 e l’altro in via Giuseppe Pagano 16.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 336,9 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

