Scontro tra auto e bici elettrica, morto 14enne di Ficarazzi dopo quasi tre settimane di agonia

Non ce l'ha fatta il quattrordicenne coinvolto nell’incidente del 9 dicembre scorso sulla statale tra Bagheria e Ficarazzi, Benedetto Pensati, ricoverato in gravissime condizioni al Buccheri La Ferla di Palermo a seguito dello scontro avvenuto tra un’automobile e un motorino elettrico. Il giovane, dopo aver lottato per giorni, è morto in mattinata.

Sul luogo dell’incidente erano arrivati tempestivamente anche gli agenti di polizia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter risalire il più precisamente possibile alla dinamica che ha portato i due mezzi a scontrarsi. Il ragazzo dopo lo schianto era stato trasportato in ospedale ma dopo giorni di agonia è deceduto.

Tantissimi i messaggi di solidarietà pubblicati sui social e sul profilo della madre, dove amici e parenti incoraggiano la famiglia del ragazzo.

