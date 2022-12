Ladri di merendine all'ospedale Cervello di Palermo, scassinati 4 distributori

Ennesimo furto nelle macchinette che erogano bibite e merendine nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello a Palermo. I ladri hanno scassinato le casse dei distributori portando via gli incassi di almeno quattro grossi dispenser di bevande, caffè e leccornie creando non pochi disagi a pazienti e familiari. Non è la prima volta che i distributori vengono presi di mira dai ladri e non solo al Cervello. Furti si ripetono con frequenza nelle strutture dell’Asp e in altri ospedali. Indagano gli agenti di polizia che hanno eseguito i sopralluoghi e acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza.

