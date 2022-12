Palermo, donna scomparsa da 4 giorni: si teme il peggio, ritrovata la sua borsa a Mondello

Una donna palermitana di 65 anni, Mariarosa D’Angelo, chiamata dagli amici Rossella, è scomparsa da casa all’alba del 23 dicembre e da allora non si hanno più avuto notizie. Solo qualche ora dopo, intorno alle 11, è stata ritrovata la sua borsa davanti al bar Touring di Mondello. A lanciare un appello su Facebook è il nipote, Simone Federico, che chiede a gran forza di intensificare le ricerche per il ritrovamento della zia.

“Chiediamo a tutti di far girare questo post – scrive –, è già stata fatta una denuncia di scomparsa ma abbiamo paura che sia scomparsa in mare a Mondello. Chiediamo alla guardia costiera di intervenire”. E chiude il post, scrivendo “Se non si cerca in massa, non la troverà nessuno”.

Anche sul gruppo social “Insieme per Mondello”, si susseguono i post di appello per cercare la donna. “Rossella D’Angelo, la nostra cara Rossellina si è allontanata dalla sua casa in via XX Settembre tra la notte di giovedì 22 dicembre e la mattina di venerdì 23 dicembre. La polizia ha trovato la sua borsa con tutte le sue cose, cellulare compreso, venerdì alle 11 sul marciapiede prospiciente la spiaggia di Mondello di fronte al bar Touring. Sono ore dense di angoscia perché il luogo di ritrovamento della borsa farebbe temere il peggio ma vorremmo avere contezza che si stia facendo il possibile per cercarla, potrebbe essere in acqua”.

