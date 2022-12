Tragedia la vigilia di Natale a Palermo, settantenne trovato morto in casa

Un suo familiare da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui. Ha così lanciato l'allarme e ieri sera, vigilia di Natale, ha portato alla tragica scoperta. Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella sua casa a Palermo nella zona del Policlinico. Dai primi riscontri si pensa che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, ieri sera, in via Sebastiano La Franca. Dopo ripetuti tentativi di rintracciarlo, andati a vuoto, il parente dell'anziano ha chiamato i vigili del fuoco. L'uomo aveva può volte telefonato alla vittima, aveva suonato il campanello senza però ricevere risposte.

I pompieri sono così giunti sul posto e sono entrati nell'appartamento forzando la porta d’ingresso. All'interno dell'abitazione c'era il cadavere del settantenne. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il medico legale.

