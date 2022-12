Più ospiti di quelli autorizzati, multate tre comunità per anziani a Palermo

I carabinieri del Nas di Palermo hanno multato 3 comunità alloggio per anziani per avere ospitato un numero maggiore di ospiti da quelli autorizzati. Le comunità ispezione sono state 15. I titolari delle tre strutture sono stati multati con 3.096 e sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie. «Un fenomeno delle comunità in sovraffollamento che si ripete proprio in concomitanza con le principali festività, quando i familiari affidano temporaneamente i loro anziani presso quelle residenze, per potersi allontanare liberamente in quei periodi», affermano gli investigatori. (ANSA).

