Mafia, definitiva l'assoluzione del capo ultras rosanero Johnny Giordano

Divengono definitive le 5 assoluzioni disposte dal Gup Donata Di Sarno, nell’ambito del procedimento in abbreviato, nell’inchiesta Resilienza e Resilienza 2. Tra le assoluzioni quella del capo ultras rosanero Johnny Giordano, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Silvana Tortorici, accusato di concorso esterno all’associazione mafiosa, e per il quale la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 10 anni di reclusione.

Analoga condanna era stata chiesta per Marilena Torregrossa, difesa dall’avvocato Rosanna Vella e Giorgio Mangano, difeso dall’avvocato Antonio Turrisi. Definitive anche le assoluzioni di Matteo Lo Monaco, anche per lui il Pm aveva chiesto la condanna 10 anni e Gaspare Giardina per il quale la richiesta di condanna era a 3 anni.

I 28 condannati invece hanno tutti impugnato il verdetto di primo grado, ed a breve si conoscerà la data d’inizio del processo di appello.

