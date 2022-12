I fidanzati uccisi, è stato il padre del giovane palermitano fermato a fare trovare i corpi

Con il passare delle ore si aggiungono particolari al giallo dei fidanzati del Messinese uccisi in Inghilterra, nonostante lo stretto riserbo della polizia inglese. Sarebbe stato il padre del ragazzo fermato per l’assassinio a fare trovare agli investigatori i corpi delle vittime.

L’uomo, un palermitano, sarebbe andato in Inghilterra a trovare il figlio, coinquilino di Nino Calabrò, il giovane ammazzato con la fidanzata Francesca Di Dio mercoledì a Thornaby, nella contea dello Yorkshire. La sera prima del delitto avrebbe incontrato il ragazzo e i due fidanzati. Il giorno dopo avrebbe provato invano a chiamare il figlio e, non avendo avuto risposta, preoccupato, sarebbe andato a cercarlo nella casa che condivideva con Nino. Non è chiaro se sia entrato nell’appartamento con le chiavi di riserva o se abbia chiesto ad amici di verificare cosa fosse accaduto. I corpi dei due fidanzati sarebbero comunque stati trovati grazie a lui.

Terrorizzato, non avendo contatti nel Regno Unito, ha chiamato un amico poliziotto che lavora alla questura di Milano. Secondo quanto si apprende, l’agente ha allertato immediatamente i colleghi della seconda divisione Interpol del Servizio Cooperazione internazionale di Polizia che sono intervenuti insieme ai colleghi inglesi. Il presunto assassino, un 21enne, fermato poco dopo, avrebbe problemi psichici e, probabilmente dopo una lite, avrebbe assassinato il coinquilino e la fidanzata a colpi di martello. Saranno comunque le indagini a chiarire il movente e la dinamica dei fatti.

Intanto, davanti alla casa di Thornaby-on-Tees, dove sono stati uccisi Nino e Francesca, sono stati lasciati alcuni mazzi di fiori dai vicini, molti di loro scioccati per quanto accaduto, anche se in pochi conoscevano la coppia. «Nessuno sulla strada li conosceva davvero - ha raccontato al sito locale Teesside Live una donna - ma non davano fastidio a nessuno, quanto successo è semplicemente terribile». «È orribile - aggiunge un altro vicino -, erano così giovani. E poi qui non ci sono mai stati problemi».

