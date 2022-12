Serata danzante non autorizzata, sequestrato un locale a Caccamo

La polizia ha sequestrato una sala da ballo a Caccamo (Palermo). Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese. Lo scorso 31 ottobre, durante la festa di Halloween gli agenti del commissariato di Termini Imerese, hanno accertato lo svolgimento di una serata danzante cui partecipavano circa 200 avventori, riscontrando inoltre la presenza di amplificatori, consolle, deejay, impianti di luci stroboscopiche e bancone da bar per la vendita di bevande. Il ballo sarebbe stato organizzato senza autorizzazione. Nel corso della serata sarebbero stati venduti 250 biglietti. Attraverso l’App Youpol è arrivata la segnalazione. Il titolare dell’esercizio pubblico e l’organizzatore dell’evento, pertanto, sono stati denunciati . L’organizzatore dell’evento è stato inoltre multato per avere organizzato spettacoli in luogo aperto al pubblico senza la licenza del Comune, per avere omesso di presentare la domanda per la somministrazione di bevande.

© Riproduzione riservata