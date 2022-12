Giglio di Cefalù, la sala d'attesa del pronto soccorso sarà intitolata al vescovo Mazzola

La Fondazione Ospedaliera Giglio di Cefalù ha deciso di intitolare la sala d’attesa del pronto soccorso alla memoria di monsignor Rosario Mazzola, vescovo di Cefalù negli anni 1988-2000, pastore che si è adoperato in modo incisivo ed efficace per il completamento dei lavori e l’apertura dell’attuale sede dell’ospedale Giglio di Cefalù. La cerimonia di intitolazione è prevista per martedì 20 dicembre alle ore 10.30 con la partecipazione del presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano e del vescovo di Cefalù monsignor Giuseppe Marciante, del direttore amministrativo del Giglio, Gianluca Galati, dell’assessore Regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, dei sindaci delle Madonie e delle altre autorità civili e militari. Al termine della cerimonia il vescovo presiederà la Celebrazione Eucaristica con il personale e i pazienti organizzata in ospedale in occasione del Natale.

