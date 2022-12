Palermo, il forte vento sradica alberi e fa crollare un palo della luce

In nottata a Palermo e provincia, il forte vento ha sradicato alberi e un palo dell’elettricità. Caduti calcinacci da balconi e prospetti di palazzi, senza provocare danni alle persone. Un palo dell’Enel è caduto in strada a Palermo, in via Papa Sergio. Alcuni alberi sono caduti in via San Lorenzo e in via Messina Marine, nel capoluogo siciliano, finendo al centro della carreggiata e rimossi dai vigili del fuoco, intervenuti anche in provincia, a Godrano, sulla strada statale 131, sempre per rimuovere un albero.

Ad Alcamo è venuto giù un palo dell’illuminazione, in via Vitaliano Brancati, all’angolo con la via Campanile. Anche qui sono intervenuti i pompieri, scoprendo che il palo era corroso alla base.

