Palermo, aggressione ai poliziotti: arrestati tre stranieri

La polizia ha arrestato tre stranieri, a Palermo, in via Altofonte, per di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Dopo un controllo effettuato dai poliziotti del commissariato Porta Nuova a un automobilista alla guida di una Bmw, senza patente di guida e copertura assicurativa, l’uomo li ha minacciati e aggrediti brandendo un ammortizzatore recuperato dal bagagliaio. Nel corso delle concitate fasi dell’intervento, sono sopraggiunti due parenti dello straniero, i quali si sono scagliati contro i due agenti. Grazie anche all’intervento di altre pattuglie, allertate dalla sala operativa, i poliziotti hanno evitato che la situazione degenerasse. Uno dei due stranieri sopraggiunti in soccorso del congiunto, era ai domiciliari e dovrà rispondere anche di evasione dagli arresti domiciliari.

