Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto in via Thaon de Ravel, a Palermo, a causa del vento, danneggiando un’auto parcheggiata nei pressi di un centro commerciale. Fortunatamente nessuno passava in quel momento. Stanno intervenendo i vigili del fuoco per rimuovere il palo e mettere in sicurezza la zona. La strada al momento è chiusa al traffico.

