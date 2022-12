Camion si ribalta sulla Palermo-Catania, traffico bloccato all'altezza di Termini Imerese

Traffico nel caos sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, al km 31,300, nei pressi di Termini Imerese, a causa di un camion che si è ribaltato, probabilmente a causa del forte vento che da questa mattina sta colpendo tutta la provincia di Palermo. La circolazione in direzione Palermo è momentaneamente bloccata.

Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. L'autista del camion, secondo quanto riportato, non è ferito ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Forti rallentamenti anche sulla strada provinciale 113, per via del maggiore flusso di auto e mezzi pesanti dovuto al blocco dell'A19.

