Palermo, protocollo d'intesa fra giudici e guardia di finanza per le indagini negli enti pubblici

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra la procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo e il Comando regionale Sicilia della guardia di finanza, in tema di responsabilità amministrativa. Una sinergia fra l’autorità giudiziaria e le fiamme gialle che si pongono quale obiettivo principale quello di dare ulteriore impulso alle attività investigative tese ad accertare gli illeciti amministrativi degli enti pubblici e privati anche senza personalità giuridica, collaborando ed implementando metodologie investigative nel distretto di Corte d’appello di Palermo.

Alla firma del protocollo operativo erano presenti il comandante regionale Sicilia della guardia di finanza, generale Cosimo Di Gesù, il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo Lia Sava, i procuratori e i comandanti provinciali della guardia di finanza delle province del distretto di Corte d’appello e, infine, i referenti per l'attuazione dell’accordo, i sostituti procuratori general Rita Fulantelli e Sergio Barbiera per l’autorità giudiziaria e il comandante del nucleo Pef di Palermo per la guardia di finanza, Gianluca Angelini. Il protocollo prevede l’istituzione di un gruppo di coordinamento nell’ambito del distretto.

© Riproduzione riservata