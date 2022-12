Palermo, marocchino rapina e aggredisce un negoziante cinese: arrestato

La polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza, un 29 enne marocchino, resosi responsabile del reato di rapina impropria ai danni di un cittadino cinese, verificatasi all’interno di un'attività commerciale nella zona della stazione centrale.

A segnalare l’episodio il proprietario del negozio, il quale riferiva di aver notato il cittadino straniero, da lui conosciuto in quanto autore di precedenti furti mai denunciati, prelevare dagli appositi espositori della merce per poi riporla all’interno di una sacca in suo possesso.

Alla richiesta di restituzione della merce asportata, il reo avrebbe cercato di allontanarsi al fine di garantirsi l’impunità e avrebbe anche percosso e minacciato il proprietario e la moglie.

Il 29enne, inoltre, avrebbe perseguito il suo atteggiamento violento e minaccioso anche all’esterno del negozio e, dopo aver estratto un coltello dalla tasca, avrebbe aggredito il proprietario che alla fine della colluttazione, ha riportato un’escoriazione alla testa. Gli agenti, intervenuti nell’ immediato sul luogo segnalato, tentavano con non poche difficoltà a immobilizzare il soggetto che, anche in loro presenza, avrebbe continuato a minacciare il cittadino cinese. Alla luce dei fatti emersi il 29 enne veniva tratto in arresto per il reato di rapina impropria.

