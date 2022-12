Altavilla Milicia, sorpresi a rubare olive: tre denunciati

Ad Altavilla Milicia, i carabinieri della stazione hanno sorpreso in flagranza tre uomini mentre erano intenti a rubare in un terreno privato circa 10 chili di olive. Il maltolto è stato restituito al proprietario, mentre i 3 presunti responsabili sono stati denunciati per furto aggravato.

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 38enne, di Casteldaccia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non appena ha visto i militari l’uomo ha cercato di fuggire e lanciare un pacchetto. L’involucro è stato recuperato e dentro sono stati trovati 100 grammi di hashish. Il gip ha convalidato l’arresto.

