La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 64 anni di Ficarazzi trovato in possesso in auto di 100 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione da parte degli agenti del commissariato di Bagheria nell’autolavaggio dell’uomo, incensurato e insospettabile, sono stati trovati altri 230 grammi di droga. In casa i poliziotti hanno trovato 7.500 euro e il materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato.

