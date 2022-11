Partinico, la Distilleria Bertolino condannata per l'inquinamento del Nocella

Il tribunale civile di Palermo ha respinto la sospensiva richiesta dalla distilleria Bertolino e condannato l’azienda a pagare 130 mila euro al Comune di Partinico per l’inquinamento del fiume Nocella. La sentenza era stata emessa nel 1999. Il risarcimento, nonostante siano passati 23 anni, non è mai avvenuto così si è aperta una lunga battaglia legale: l’ennesimo processo, in sede civile, che ha visto di fronte il Comune di Partinico, difeso dall’avvocato Gaetano Callipo e la distilleria Bertolino sulla vicenda del risarcimento danno ambientale. La titolare, Antonina Bertolino, ha presentato al tribunale di Palermo un atto di citazione in opposizione all’esecuzione del risarcimento. Il pronunciamento avvenuto quest’oggi si è riferito soltanto alla parte del danno d’immagine che per l’appunto è stato quantificato in 130 mila euro. La parte restante, e più cospicua, dovrà essere ancora definita perché anche questa è oggetto ancora di ricorso e valutazione in sede giudiziaria.

